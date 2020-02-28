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28 лютого • оновлено в 22:09
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У Росії на концерті Буланової розв'язали масову бійку

3.1т
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У місті Рязань (РФ) прямо під час виступу російської співачки Тетяни Буланової сталася масова бійка.

Конфлікт розгорівся в глядацькому залі між двома жінками, до яких незабаром підключилися й інші присутні. Відповідний ролик був опублікований очевидцем у соціальній мережі (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Глядачки розв'язали бійку на виступі Буланової

Глядачки розв'язали бійку на виступі Буланової

Колаж

За даними порталу "Рязань. Инфо", інцидент стався 28 лютого на концерті "Легенди 80-х і 90-х", куди Буланову запросили як спеціальну гостю.

На відео видно, що бійка відбувалася під пісню артистки "Не плачь". Свій виступ співачка через штовханину вирішила не переривати.

Одна з глядачок, повиснувши з верхнього ряду, почала бити іншу. Кілька людей розняли учасниць бійки.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Тольятті під час поєдинку етапу Кубка федерації ПФО для хокеїстів до 11 років між місцевими командами "Лада" і "Волгарь" трапилася масова бійка. Побоїще потрапило на відео.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Тетяна Буланова
Місце
Росія Рязань
Теги
Новини Росії видео концерт шоу-бизнес бійка
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Потолкались 3 бабы. Да, некрасиво. Но дeбильное "вся Россия в одном видео" и "эпично" тут не пришей кобыле хвост. Видео из Нью-Санжарии куда эпичнее и более всеукраинисто
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