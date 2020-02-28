У місті Рязань (РФ) прямо під час виступу російської співачки Тетяни Буланової сталася масова бійка.

Конфлікт розгорівся в глядацькому залі між двома жінками, до яких незабаром підключилися й інші присутні. Відповідний ролик був опублікований очевидцем у соціальній мережі (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Глядачки розв'язали бійку на виступі Буланової Колаж

За даними порталу "Рязань. Инфо", інцидент стався 28 лютого на концерті "Легенди 80-х і 90-х", куди Буланову запросили як спеціальну гостю.

На відео видно, що бійка відбувалася під пісню артистки "Не плачь". Свій виступ співачка через штовханину вирішила не переривати.

Одна з глядачок, повиснувши з верхнього ряду, почала бити іншу. Кілька людей розняли учасниць бійки.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Тольятті під час поєдинку етапу Кубка федерації ПФО для хокеїстів до 11 років між місцевими командами "Лада" і "Волгарь" трапилася масова бійка. Побоїще потрапило на відео.

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