"Хайп і несмак!" У РПЦ присоромили Собчак за сережки з іконами

Скандальний священик РПЦ, протоієрей Всеволод Чаплін назвав дешевим хайпом вчинок телеведучої Ксенії Собчак, яка одягла сережки з портретом Ісуса.

Так, за його словами, ікони існують для молитви перед ними, а не для прикраси. Крім того, Чаплін заявив, що саме вбрання Собчак — "більший несмак, ніж сукня імператриці". Про це повідомляє телеканал "360".

Всеволод Чаплін і Ксенія Собчак

"Канони церкви припускають, що ікони існують для молитви перед ними, а не для прикраси. В даному випадку зрозуміло, що це зроблено заради хайпу. Хайп отриманий по повній програмі, як і у випадку зі сценарієм весілля, де Ксенія Анатоліївна стала декорацією. Її вбрання — це більший несмак, ніж сукня імператриці. На жаль, це все дешево і навмисно скандально", — сказав він.

Також, за словами Чапліна, Собчак не перший раз "грає" з православними символами та одягає заради забави вбрання священнослужителя. Він вважає, що телеведучій варто було б не вішати на себе сакральні прикраси в якості аксесуару, а "подивитися в очі Ісуса".

Ксенія Собчак Фото: instagram/xenia_sobchak

"Очевидно, що змінюватися їй треба, тому що можна скільки завгодно грати, але зустріч з Богом неминуча, і краще підготуватися до цієї зустрічі заздалегідь, а не втікати від неї, в тому числі через такі ігри", — сказав священик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Собчак спантеличила іншою модною зйомкою. Вона вибрала чорну вечірню сукню-максі, доповнивши лук панчохами в сітку і спортивними білими черевиками. Ногу поставила на бочку, а по повітрю провела рукою з димовою шашкою, створивши відчуття містики.

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