У Ротару розповіли про вражаючі заробітки співачки: виросли в 4 рази

Українська артистка Софія Ротару збільшила свої гонорари за виступи на корпоративах в 4 рази за останні 20 років.

Промоутер і генеральний директор компанії "Ру-концерт" Євген Морозов розповів, що в 1998 році виступ Ротару в Росії коштував близько 17 тисяч доларів. Зараз же, незважаючи на кризу через пандемію коронавірусу, вартість корпоративу у співачки становить не менше 70 тисяч доларів, пише "Комсомольская правда".

"Я тут цікавий прайс знайшов 98 року. Докризовий. Гонорар Алли Пугачової в той час становив 25 тисяч доларів. Софія Ротару коштувала 17 тисяч доларів. У той час це теж були великі гроші. В 2000-х роках з'явилася нова еліта. А де їм спілкуватися? на банкетах артистів слухати. Ось гонорари і злетіли", – поділився Морозов.

Софія Ротару РІА Новини

Зараз же, наприклад, Софія Ротару бере за один корпоративний виступ близько 70 тисяч доларів, що в чотири рази більше, ніж в "нульові". Зірка звикла до такої винагороди і відмовлятися від неї не хоче.

"Ціни ніхто з артистів не хоче опускати. А значить, наші зірки в найближчі півтора року будуть сидіти без роботи. Або будуть змушені опустити гонорар до 500 тисяч рублів", – підкреслив промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Морозов розповів, який максимальний гонорар отримала Алла Пугачова за виступ на корпоративі. Він уточнив, що це стало рекордною сумою в історії російського шоу-бізнесу.