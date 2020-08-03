У росЗМІ з'явилися чутки про вагітність дружини Преснякова

Дружина російського співака Володимира Преснякова-молодшого Наталія Подольська вдруге вагітна.

Про це "СтарХиту" повідомили близькі друзі з оточення зіркової пари. За їх словами, поки не відома стать дитини.

"Наташа шалено щаслива, як і Володя, адже вони так хотіли ще дітей! Те, що не діляться з шанувальниками, цілком нормально, дайте їм час", – розповіли інсайдери.

Пресняков-молодший з дружиною і сином Скриншот YouTube

Також вони повідомили, що вагітність протікає без ускладнень, хоч майбутні батьки занепокоєні через свій вік. Наталії в травні виповнилося 38 років, а Володимиру в березні – 52 роки.

Володимир і Наталія 15 років разом, 10 років тому вони зіграли весілля і повінчалися. Їхній син Артемій з'явився на світ у 2015 році. У Володимира є також старший син Микита від шлюбу зі співачкою Крістіною Орбакайте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Подольська зізналася, що артист час від часу зловживає алкоголем, а також назвала його "бабієм".