У росЗМІ з'явилися чутки про розлучення Пугачової та Галкіна: у співачки відповіли

Концертний директор Алли Пугачової Олена Чупракова прокоментувала чутки про розлучення співачки з телеведучим Максимом Галкіним.

Так, вона заявила, що інформація про розставання зіркової пари фейкова, повідомляє видання Daily Storm.

Відзначимо, що серед росЗМІ раніше з'явилися чутки, що Пугачова пішла від Галкіна, тому що чоловік став холодним і байдужим до неї.

Галкін і Пугачова Экспресс газета

"Нічого такого не було і немає", – додала Чупракова.

Видання поспілкувалося з екстрасенсом Віктором Богдановим. За його словами, у подружжя буде тихе сімейне життя, а Галкін для співачки стане останнім чоловіком. Також екстрасенс передбачив невелике вимушене розставання в 2021 році, щоб привернути до себе увагу.

"У гороскопі любові в них не видно. Видно лише договірний союз, який повністю влаштовує обидві сторони. Їм так зручно: там, де замішані великі гроші, популярність і хайп, навряд чи є місце почуттям, навіть якщо у людей спільні діти", – пояснив Богданов.

Пугачова і Галкін із дітьми Газета.Ру

Нагадаємо, Алла Пугачова і Максим Галкін одружені з 2011 року. Подружжя виховує двох дітей – близнюків Лізу та Гаррі. Для телеведучого це перший шлюб, для співачки – п'ятий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві затримано генерального директора центру сурогатного материнства Владислава Мельникова, який нібито вибирав сурогатну матір для Алли Пугачової і Максима Галкіна. Медика звинувачують у торгівлі дітьми. Після скандалу, який виник у мережі, комік Максим Галкін прокоментував ситуацію.