У росЗМІ заговорили про вагітність молодої дружини Петросяна

РосЗМІ повідомили про те, що 74-річний російський комік Євген Петросян і його 30-річна дружина Тетяна Брухунова готуються стати батьками.

Таке повідомлення з'явилося на днях в ряді росЗМІ. Зокрема, Вести Подмосковья пишуть, що останнім часом Брухунова підписалася в своєму Instagram на акаунт відомої клініки, де народжувало багато російських знаменитостей, а також групу з порадами для молодих мам.

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

Примітно, що саме подружжя повідомлення про поповнення сімейства не коментують. Більш того, ні Петросян, ні Брухунова офіційно не підтвердили новину про своє весілля.

Однак, як пише КП, друг гумориста розповів про те, що пара розписалася в Кутузовському загсі. Крім того, стало відомо, що молода дружина не стала змінювати прізвище і залишилася Брухуновою.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова КП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова написала в своєму Instagram, що постійно піддається нападкам через роман з Петросяном, адже багатьох обурює її вік і той факт, що вона практично замінила в його житті гумористку Олену Степаненко.

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