У російському "Холостяку" візьме участь модель-трансгендер: гарячі фото

Модель-андрогін Закі Мусін візьме участь в новому сезоні шоу "Холостяк" на російському телеканалі ТНТ. Там він побореться з іншими дівчатами за серце 33-річного стоматолога Антона Криворотова.

Як повідомляє Telegram-канал "Светские хроники", його обличчя промайнуло в кількох тізера програми. Закі був одягнений в чорну сукню та подовжений піджак. Свій образ він доповнив кокетливим макіяжем і зачіскою з локонами.

Антон Криворотов і Закі Мусін

Закі Мусін в "Холостяка" Telegram-канал "Светские хроники"

Зазначається, що Закі завжди відчував себе особливим, йому хотілося бути "красивішим". Він захоплено цікавився модою, макіяжем та здоров'ям, тому створив для себе витончений стиль. Зараз його практично неможливо відрізнити від дівчини.

Закі Мусін Фото: instagram/zaki_lucky

Закі Мусін Фото: instagram/zaki_lucky

Закі Мусін Фото: instagram/zaki_lucky

Закі Мусін Фото: instagram/zaki_lucky

Закі Мусін Фото: instagram/zaki_lucky

Закі Мусін Фото: instagram/zaki_lucky

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше обличчям рекламної кампанії Victoria's Secret була модель-трансгендер – 22-річна бразилійка Валентина Сампайо.

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