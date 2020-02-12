Головна Новини
12 лютого • оновлено в 18:43
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

У російському "Холостяку" візьме участь модель-трансгендер: гарячі фото

1.4т
Читати матеріал російською

Модель-андрогін Закі Мусін візьме участь в новому сезоні шоу "Холостяк" на російському телеканалі ТНТ. Там він побореться з іншими дівчатами за серце 33-річного стоматолога Антона Криворотова.

Як повідомляє Telegram-канал "Светские хроники", його обличчя промайнуло в кількох тізера програми. Закі був одягнений в чорну сукню та подовжений піджак. Свій образ він доповнив кокетливим макіяжем і зачіскою з локонами.

Антон Криворотов і Закі Мусін

Антон Криворотов і Закі Мусін

Закі Мусін в "Холостяка"

Закі Мусін в "Холостяка"

Telegram-канал "Светские хроники"

Новини
Модель-трансгендер загинула при загадкових обставинах

Зазначається, що Закі завжди відчував себе особливим, йому хотілося бути "красивішим". Він захоплено цікавився модою, макіяжем та здоров'ям, тому створив для себе витончений стиль. Зараз його практично неможливо відрізнити від дівчини.

Закі Мусін

Закі Мусін

Фото: instagram/zaki_lucky

Закі Мусін

Закі Мусін

Фото: instagram/zaki_lucky

Закі Мусін

Закі Мусін

Фото: instagram/zaki_lucky

Закі Мусін

Закі Мусін

Фото: instagram/zaki_lucky

Закі Мусін

Закі Мусін

Фото: instagram/zaki_lucky

Закі Мусін

Закі Мусін

Фото: instagram/zaki_lucky

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше обличчям рекламної кампанії Victoria's Secret була модель-трансгендер – 22-річна бразилійка Валентина Сампайо.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги