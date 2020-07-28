У Росії зобов'язали прибрати із загального доступу книги "18+": що відомо про скандальне рішення

Міністерство культури РФ зобов'язало бібліотеки прибрати із загального доступу в залах книги, які мають вікове маркування "18+".

Відповідний документ з'явився на офіційному порталі правової інформації. З нього випливає, що Мінкульт наказав дотримуватися вимоги про класифікацію, маркування та видачі книг відповідно до вікової категорії читачів. Видання, які не призначені для неповнолітніх або мають позначку "заборонено для дітей", повинні бути недоступні для них.

Зазначається, що книги, призначені до прочитання особам тільки старше 18 років, повинні зберігати в окремому залі під замком або в спеціальній шафі під наглядом співробітника.

Подібні правила вводяться відповідно до закону "Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їхньому здоров'ю та розвитку". Він вступив в силу у 2012 році.

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