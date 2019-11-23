У Росії знайшли причину раптового повернення Ротару

Музичний критик, світський журналіст Євген Бабічев припустив, що Софія Ротару повертається на російську сцену, тому що в Україні змінилася влада.

За його словами, багато артистів боялися їхати до країни-агресора, коли президентом був Петро Порошенко, і намагалися уникнути обурення і засудження громадськості, передає "360".

"У всіх є родина, родичі в країні, не хотілося просто зайвих проблем, можливо, чогось побоювалися. Але зараз, коли президентом став колишній актор, колега, напевно, настає якась відлига. Це не може не радувати", – припустив Бабичев.

Софія Ротару instagram.com/sofiarotaru.official

За його словами, тимчасова відсутність Ротару на російській сцені виявилася проблемою для старшого покоління шанувальників.

"Для старшого покоління це можливість поностальгувати під хіти, під які хтось, можливо, знайомився, ходив на побачення, на спільні танці, дискотеки. Це, звичайно, гарна новина", – додав він.

Софія Ротару instagram.com/sofiarotaru.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року-2018" в Росії через введення в Україні воєнного стану, обстрілу країною-агресором українських кораблів і захопленням військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь в зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікнувши у бажанні заробити грошей.

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