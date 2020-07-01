У Росії знайшли двійника Віна Дізеля: хто він такий і як зараз живе

У мережі знайшли російського двійника знаменитого актора Віна Дізеля. 25-річний хлопець на ім'я Геннадій не помічав очевидного подібності з головним героєм легендарного фільму "Форсаж", на це йому вказали користувачі мережі, які побачили його ролик в TikTok.

Наразі за його сторінками в соцмережах стежать кілька десятків тисяч чоловік. Про те, як зараз живе російський "Він Дізель" і що про нього відомо написала "Комсомольская правда" (в кінці новини ви можете подивитися відео).

Він Дізель і його двійник "Комсомольська правда"

Геннадій проживає в селищі Кипарисове Приморського краю (РФ). Йому 25 років, він одружений і має трьох дітей – двох хлопчиків (6 і 1,5 року) і 4-річну дочку. "Він Дізель" працює охоронцем.

"Своєї роботи абсолютно не соромлюся, мене все влаштовує, та й дітям на природі добре. До речі, Він Дізель теж колись був охоронцем, навіть в цьому ми схожі", – жартома зазначив Геннадій.

Ще нещодавно ні він сам, ні його дружина не помічали схожості хлопця з Віном Дізелем. Все почалося з жартівливого відео в TikTok. Близько місяця тому Гена, як шанувальник фільмів за участю Дізеля, вирішив записати пародію на "Форсаж".

Двійник Віна Дізеля з Росії "Комсомольська правда"

"Був у справах в іншому місті, зняв відео і опублікував в соцмережах. Хоча, тоді не був коротко підстрижений, багато хто почав писати, що ми дуже схожі з Дізелем. Пожартував, що поголюся налисо, якщо поставлять 50 тисяч лайків. Зазвичай відео в 10 разів менше набирали, а ця майже відразу 100 тисяч. Як і обіцяв, змінив стрижку", – поділився двійник голлівудського актора.

За словами Геннадія, він раніше ніколи не стригся так коротко. Дружина спочатку довго сміялася, а потім, помітивши підвищений інтерес до персони чоловіка, вирішила подивитися "Форсаж". Тільки тоді вона оцінила зміни.

Двійник Віна Дізеля з РФ "Комсомольська правда"

Сім'я з розумінням поставилася до нового захоплення чоловіка. Особливо, якщо врахувати, що це приносить не тільки хайп, але і доходи – йому вже надходять невеликі рекламні замовлення або прохання передати привіт комусь із знайомих за винагороду.

Основну сторінку новоспеченого "Домініка Торетто" (головний герой фільму "Форсаж"), де було близько 65 тисяч фоловерів, нещодавно заблокували. Його шанувальники допомогли заново зібрати всі відео, які той раніше публікував в TikTok.

Російський двійник Віна Дизеля "Комсомольська правда"

Зараз ролики можна подивитися на його особистому каналі в "Ютубі" під назвою "Русский Дизель" і на сторінках в Instagram.

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