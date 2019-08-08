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У Росії завдали удару по зірках, які борються з Путіним

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У Росії намагаються заборонити виступи репера Фейса та гуртів "Кровосток" і IC3PEAK під час мітингу в Москві.

Причина заборони не називається. Про це виданню "Медіазона" повідомив один з організаторів мітингу Петро Верзілов.

У Росії завдали удару по зірках, які борються з Путіним
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Інші організатори мітингу визнали дії мерії тиском і пообіцяли наполягати на тому, щоб музиканти все ж вийшли на сцену.

Менеджер "Кровостока" Агата Мірзаєва зазначила, що гурт готовий виступити незважаючи на заборону.

"Ми хотіли і хочемо виступити, заборона мерії нам незрозуміла, це дуже дивно. Складається відчуття, що для влади важливо, хто буде виступати на мітингу, і вони вирішили регулювати його зміст", - сказала Мірзаєва.

Кровосток

Кровосток

the-flow.ru

Зазначимо, групі IC3PEAK вже неодноразово зривали концерти в різних містах Росії. Скасування виступів почалася, після виходу їх скандального кліпу "Смерти больше нет", в якому вокалістка Настя Креслін обливає себе бензином на тлі Будинку Уряду в Москві, співає, сидячи на шиї у омонівців перед будівлею ФСБ на Луб'янці і їсть сире м'ясо на тлі Мавзолею.

IC3PEAK

IC3PEAK

Скріншот з відео

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Тема
Протести у Росії
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Росія Москва
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
не могут на протесты народ собрать, решили за счет бесплатного концерта подростков подтянуть
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Почему, если протестующие, то только дерьмо?
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Чан Джеки
Чан Джеки
ДУМАЕТЕ ЧТО ПУТЯ УСТУПИТ.ДА ЕСЛИ ВЫЙДУТЬ МИЛЛИОНЫ.ЕТА ТВАРЬ БОИТСЯ СИЛЫ.
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