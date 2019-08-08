У Росії завдали удару по зірках, які борються з Путіним

У Росії намагаються заборонити виступи репера Фейса та гуртів "Кровосток" і IC3PEAK під час мітингу в Москві.

Причина заборони не називається. Про це виданню "Медіазона" повідомив один з організаторів мітингу Петро Верзілов.

Інші організатори мітингу визнали дії мерії тиском і пообіцяли наполягати на тому, щоб музиканти все ж вийшли на сцену.

Менеджер "Кровостока" Агата Мірзаєва зазначила, що гурт готовий виступити незважаючи на заборону.

"Ми хотіли і хочемо виступити, заборона мерії нам незрозуміла, це дуже дивно. Складається відчуття, що для влади важливо, хто буде виступати на мітингу, і вони вирішили регулювати його зміст", - сказала Мірзаєва.

Кровосток the-flow.ru

Зазначимо, групі IC3PEAK вже неодноразово зривали концерти в різних містах Росії. Скасування виступів почалася, після виходу їх скандального кліпу "Смерти больше нет", в якому вокалістка Настя Креслін обливає себе бензином на тлі Будинку Уряду в Москві, співає, сидячи на шиї у омонівців перед будівлею ФСБ на Луб'янці і їсть сире м'ясо на тлі Мавзолею.

IC3PEAK Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!