У Росії заблокували фінансові рахунки засудженого Єфремова: названо причину

Російська Федеральна податкова служба заблокувала рахунки засудженого актора Михайла Єфремова, якого посадили в колонію на 7,5 року за смертельну ДТП в Москві.

На початку 2020 року через COVID-19 доходи артиста значно впали. Його вивели з реєстру малих і середніх підприємців, повідомили в Telegram-каналі Mash.

Крім того, через суди та інші неприємності, які навалилися на Єфремова, він не зміг подати декларацію, і податкові інспектори заблокували його рахунки.

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