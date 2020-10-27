У Росії заблокували фінансові рахунки засудженого Єфремова: названо причину
Російська Федеральна податкова служба заблокувала рахунки засудженого актора Михайла Єфремова, якого посадили в колонію на 7,5 року за смертельну ДТП в Москві.
На початку 2020 року через COVID-19 доходи артиста значно впали. Його вивели з реєстру малих і середніх підприємців, повідомили в Telegram-каналі Mash.
Крім того, через суди та інші неприємності, які навалилися на Єфремова, він не зміг подати декларацію, і податкові інспектори заблокували його рахунки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня, в реанімації.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму.