Російський шоумен і продюсер, екс-учасник групи "Ленінград" Стас Барецький висловився про участь гурту Little Big в пісенному конкурсі Євробачення.

Шоумен розповів, що представники Росії стали своєрідним проривом, оскільки раніше РФ на Євробаченні представляли тільки "геї або ті, хто ще сумнівається в орієнтації", пише "Собеседник".

При цьому Барецький наголосив, що Євробачення може стати випробуванням для "сексуальної орієнтації учасників групи".

Little Big Metro

"Зараз нарешті стався перелом: від нашої країни на Євробаченні співатимуть натурали (вже в 2021 році). Можна буде спокійно подивитися конкурс, не плюючи в екран. Солістам колективу належить витримати серйозну атаку, адже представники нетрадиційної сексуальної орієнтації можуть спробувати їх спокусити ", – відзначився висловлюванням екс-учасник групи" Ленінград ".

Також Барецький "пройшовся" і за попередніми представникам Росії на конкурсі Євробачення, а саме Сергія Лазарєва і Дмитру Білана.

Стас Барецький ТСН

"Провокації, звичайно, можуть бути в цьому плані, хр * н його знає. На попсу, яка їздила на Євробачення в попередні роки, без сліз не поглянеш! Лазарєв, Білан – це полупокер не визначено. Дивишся на них, і шкода стає. Таке відчуття, що у них йде боротьба всередині, ким бути: або блакитним, або натуралом ", – заявив шоумен.

Барецький зазначив, що в будь-якому випадку, перемога Росії в майбутньому Євробаченні – неможлива.

"На Євробаченні, звичайно, люблять геїв, які пливуть проти течії. Але навіть і без цього проблем вистачає. Росії просто не дадуть проводити Євробачення – тому перемоги не буде", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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