У Росії відмовилися від участі в "Міс Всесвіт": що трапилося

"Міс Росія-2019" Аліна Санько не братиме участі в конкурсі краси "Міс Всесвіт", який відбудеться в США.

Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на директорку конкурсу "Міс Росія" Анастасію Біляк. За її словами, організатори занадто пізно назвали дату й місце проведення фіналу. У зв'язку з цим учасниця не встигла підготуватися й отримати американську візу.

Аліна Санько Інстаграм

Також Біляк зазначає, що "Міс Росія" має представляти країну на двох міжнародних конкурсах, які триватимуть практично водночас: "Міс Всесвіт" 8 грудня в Атланті, а "Міс Світу" – 14 грудня в Лондоні.

"Цього року, на жаль, організація конкурсу "Міс Всесвіт" дуже пізно повідомила про дати та місце проведення фіналу. Ми планували, що Аліна Санько вирушить на два змагання : "Міс Світу" і "Міс Всесвіт". Цьогоріч вони накладаються, одне відбудеться 8 грудня, а інше – 14. Ми про це дізналися менш ніж місяць тому. Через те, що організатори так пізно повідомили, ми не їдемо", – заявила директорка.

Аліна Санько Інстаграм

Крім того, Біляк сподівається, що такий масштабний проєкт повідомлятиме про деталі проведення завчасно.

Аліна Санько Інстаграм

Аліна Санько Інстаграм

Аліна Санько Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Міс Україна Всесвіт" Анастасії Суботі відмовили в американській візі.

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