У Росії від передозування наркотиків померли музиканти: перші подробиці

Двоє учасників рок-метал шгурту "Zreet" померли в Москві через отруєння забороненими препаратами.

Як повідомляє 112, тіла музикантів знайшли на студії у Печатниках, де відбувалися репетиції колективу та вечірки.

Уточнюється, що ввечері, 18 жовтня, в цьому місці був черговий збір музикантів. Після пробудження частина гурту виявила, що двоє померли.

Учасники Zreet ren.tv

Загиблими виявилися барабанщик Артем Колбасов і продюсер Гліб Акімов. За попередніми даними, це сталося через передозування. Тим часом. солист Олександр Вальтер розповів поліції, що не вживає препарати.

Барабанщик гурту ren.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Лондоні від передозування наркотиками померла скрипалька російського походження Катерина Цуканова – дочка мільйонера з РФ, мецената і колекціонера Ігоря Цуканова.

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