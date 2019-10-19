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19 жовтня • оновлено в 16:38
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У Росії від передозування наркотиків померли музиканти: перші подробиці

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Двоє учасників рок-метал шгурту "Zreet" померли в Москві через отруєння забороненими препаратами.

Як повідомляє 112, тіла музикантів знайшли на студії у Печатниках, де відбувалися репетиції колективу та вечірки.

Уточнюється, що ввечері, 18 жовтня, в цьому місці був черговий збір музикантів. Після пробудження частина гурту виявила, що двоє померли.

Учасники Zreet

Учасники Zreet

ren.tv

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Загиблими виявилися барабанщик Артем Колбасов і продюсер Гліб Акімов. За попередніми даними, це сталося через передозування. Тим часом. солист Олександр Вальтер розповів поліції, що не вживає препарати.

Барабанщик гурту

Барабанщик гурту

ren.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Лондоні від передозування наркотиками померла скрипалька російського походження Катерина Цуканова – дочка мільйонера з РФ, мецената і колекціонера Ігоря Цуканова.

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Росія Москва
Теги
шоу-бизнес смерть наркотики музика
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70rus xxx
70rus xxx
Баловаться наркотиками вредно.
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70rus xxx
70rus xxx
Махов Макс, так то так,вот только сводки с АТО говорят об обратном.И еще,ты зачем в конце предложения залаял?
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Махов Макс
Махов Макс
Тебе ка ЦАП 70rus xxx, можно м полезно. Чем больше здохнет Ка цапав, тем лучше. Бгггггаааа
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