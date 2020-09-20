У Росії від коронавірусу помер відомий телеведучий – ЗМІ

Відомий російський телеведучий Михайло Борисов помер. Інформацію про смерть знаменитості підтвердили і його діти.

Як повідомляє РЕН ТВ, причиною смерті Борисова став COVID-19, ускладнений діабетом і гіпертензію.

"Учора нас спіткала важка втрата – пішов із життя Михайло Борисович Борисов... У нашому інституті він завідував кафедрою режисури, ставив дипломні вистави, які незмінно мали глядацький успіх. Його любили студенти. Михайло Борисов був справжнім артистом і пішов як артист – прямо зі знімального майданчика", – йдеться в повідомленні на сайті вишу.

Як повідомляють ЗМІ, у Борисова діагностували запалення легень. 19 вересня ведучий відчув себе погано на знімальному майданчику під час запису передачі. Пізніше артиста забрали в лікарню і під'єднали до апарату ШВЛ, його ввели в стан медикаментозної коми. Однак під час транспортування до іншої клініки ведучий помер.

А нещодавно сестра Борисова Ніна повідомила, що артиста змушували працювати всі останні дні, про це йдеться в Telegram-каналі Mash

За слова сестри, Борисов весь час пропадав на роботі і вона його майже не бачила. Вона також зазначила, що його не залишали в спокої із записом передач, і вона припустила, що це телевізійники порадили йому не звертати уваги на нездужання.

Варто відзначити, що Борисов був заслуженим діячем мистецтв Росії. Він не тільки був ведучим, актором, але і професором і завідувачем кафедри режисури Театрального інституту ім. Б. Щукіна. Багато хто пам'ятає Борисова як ведучого і художнього керівника щотижневої всеросійської телевізійної лотереї "Русское лото".

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