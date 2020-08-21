У артистки почалися пологи після затримання в Москві. колаж

На Красній площі в Москві затримали російських актрис Ірину Вилкову і Яну Троянову, які вийшли з пікетами на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

У Вилкової, яка була на останньому місяці вагітності, після затримання почалися пологи, пише "Дождь".

Жінки вийшли на поодинокі пікети з плакатами "Путін, відпусти Навального". Після затримання їх доставили у відділок поліції "Китай-місто".

Яна Троянова на Красній площі в Москві Twitter Anna Bo

Ірина Вилкова вийшла на пікет в Москві Twitter Anna Bo

У відділенні у Ірини Вилкової відійшли води, її відвезли на швидкій допомозі в пологовий будинок. Російська журналістка Олена Малаховська написала в Twitter, що стан Вилкової задовільний.

"З Вилковою ніби все нормально, зараз повезли в пологовий будинок. Термін відповідний. Але я не розумію, навіщо тягти вагітну до відділку?" – обурилася жінка.

У Росії у затриманої на пікеті на підтримку Навального актриси почалися пологи Twitter Олени Малаховській

Вагітна Ірина Вилкова Instagram Вилкової

Відзначимо, актриси вирішили підтримати опозиціонера Навального, який зараз лежить в комі в одній з лікарень Омська. Лікарі заборонили транспортувати його до Німеччини для подальшого лікування, що спровокувало обурення громадськості.

Його дружина Юлія Навальна звернулася до президента РФ Володимира Путіна з вимогою про дозвіл транспортування чоловіка, проте поки домогтися позитивного рішення Кремля не вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

головного російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти, додавши токсини в чай. Політик перебуває на ШВЛ, він впав у кому.

Попереднім діагнозом Навального може бути гостре отруєння невстановленим психодиcлептиком.

У мережі з'явилося відео з літака з ймовірно отруєним Навальним.

Стало відомо, що перед можливим отруєнням за Навальним було встановлено стеження.

У Кремлі закликали не вдаватися до припущень про причини хвороби Навального і дочекатися результатів аналізів.

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