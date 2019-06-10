У Росії цинічно заарештували відомого журналіста: зірки бурхливо відреагували на скандал

В Росії у п'ятницю, 7 червня затримали скандального кореспондента відділу розслідувань порталу "Медуза" Івана Голунова. Журналіста звинувачували у "замаху на збут наркотиків" і нібито виявили в його квартирі "нарколабораторію".

При цьому жодних вагомих доказів причетності Голунова до наркоторгівлі не виявлено, зате стало відомо, що Іван займався низкою резонансних розслідувань проти корупції та інших порушень закону російською владою. Зірки в РФ бурхливо відреагували на затримання журналіста і почали масово підтримувати його в Instagram, Facebook та інших соціальних мережах.

Іван Голунов Комсомольская правда

Так, серед тих, хто підтримав Івана Голунова і виступив проти безчинства російських правоохоронців були телеведуча Ксенія Собчак, шоумен Семен Слєпаков, актори Костянтин Хабенський та Михайло Єфремов, а також Земфіра, Рената Літвінова, Юрій Дудь і багато інших.

Крім цього, в Росії сотні журналістів вийшли з одиночними пікетами на захист інтересів Голунова, а низка популярних ЗМІ вийшли з однаковими першими шпальтами, на яких написано "Я/Ми Іван Голунов".

Також в них опублікували офіційну заяву: "Ми вітаємо вибір судом більш адекватного, ніж ув'язнення у СІЗО, запобіжного заходу Івану Голунову. Разом із тим ми не вважаємо надані слідством докази вини Івана Голунова переконливими, а обставини його затримання викликають великі сумніви у тому, що при проведенні слідчих дій не було порушене законодавство. Ми не виключаємо, що затримання і подальший арешт Голунова пов'язані з його професійною діяльністю. Ми вимагаємо детальної перевірки дій працівників МВС, причетних до затримання Івана Голунова, на відповідність законодавству і наполягаємо на наданні даних цієї перевірки засобам масової інформації".

У меня с Иваном Голуновым есть общие знакомые, никто из них не сомневается в том, что дело сфабриковано, все они знают Ивана как честного человека. — FACE (@faceislove) 9 червня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після арешту Голунов встиг розповісти друзям, що наркотики йому підкинули, а при затриманні та у відділенні поліції журналіста били. Самі правоохоронці повідомили про затримання вночі, через 14 годин.

При цьому Голунову відмовили у вимозі провести експертизу для підтвердження контакту з наркотичними речовинами та у проханні викликати швидку допомогу для зняття побоїв.

Існує версія, що Голунова навмисно переслідують через серію викривальних матеріалів щодо незаконного вилучення житла, переділу ринку похоронних послуг, розкішної нерухомості родичів віце-мера Москви.

Зрештою через 48 годин після затримання суд обрав для Голунова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Розслідування у справі триває.

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