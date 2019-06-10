У Росії цинічно заарештували відомого журналіста: зірки бурхливо відреагували на скандал

В Росії у п'ятницю, 7 червня затримали скандального кореспондента відділу розслідувань порталу "Медуза" Івана Голунова. Журналіста звинувачували у "замаху на збут наркотиків" і нібито виявили в його квартирі "нарколабораторію".
При цьому жодних вагомих доказів причетності Голунова до наркоторгівлі не виявлено, зате стало відомо, що Іван займався низкою резонансних розслідувань проти корупції та інших порушень закону російською владою. Зірки в РФ бурхливо відреагували на затримання журналіста і почали масово підтримувати його в Instagram, Facebook та інших соціальних мережах.
Іван Голунов
Комсомольская правда
Так, серед тих, хто підтримав Івана Голунова і виступив проти безчинства російських правоохоронців були телеведуча Ксенія Собчак, шоумен Семен Слєпаков, актори Костянтин Хабенський та Михайло Єфремов, а також Земфіра, Рената Літвінова, Юрій Дудь і багато інших.
На місці Івана Голунова, може виявитися будь-який з нас. І те, що зараз відбувається в суспільстві, яку консолідацію сил і енергії ми спостерігаємо зараз, знаєте, це надихає. Сотні / тисячі людей з підтримкою. І ось вперше в історії, три газети з однаковою смугою, на підтримку свого колеги журналіста. Я втомився спостерігати, як величезна махина перемелює неугодних або оступилися людей. Змін потребують наші серця. # миіванголунов
Крім цього, в Росії сотні журналістів вийшли з одиночними пікетами на захист інтересів Голунова, а низка популярних ЗМІ вийшли з однаковими першими шпальтами, на яких написано "Я/Ми Іван Голунов".
Також в них опублікували офіційну заяву: "Ми вітаємо вибір судом більш адекватного, ніж ув'язнення у СІЗО, запобіжного заходу Івану Голунову. Разом із тим ми не вважаємо надані слідством докази вини Івана Голунова переконливими, а обставини його затримання викликають великі сумніви у тому, що при проведенні слідчих дій не було порушене законодавство. Ми не виключаємо, що затримання і подальший арешт Голунова пов'язані з його професійною діяльністю. Ми вимагаємо детальної перевірки дій працівників МВС, причетних до затримання Івана Голунова, на відповідність законодавству і наполягаємо на наданні даних цієї перевірки засобам масової інформації".
FREE JOURNALIST IVAN GOLUNOV Ось як я завжди ржу над т.зв. "журналістами", що видають плітки за статті і клікбейт за заголовки - так само я захоплююся людьми, які проводять професійні та ризиковані розслідування. Один з небагатьох таких журналістів - Іван Голунь, якому з учорашнього дня шиють збут наркотиків. Будь ласка, зайдіть в гугл і власноруч вивчіть суть і хід справи, а потім, якщо теж вважаєте, що це за гранню - підпишіть петицію на change.org, посилання я поставив до себе в профіль. Попереджаючи вічні питання "хіба підписи щось дають" - так, стовідсотково, громадський резонанс завжди щось дає. Там на сайті просто зареєструватися. Ну і було б здорово, якби ви могли це поширити в будь-якій формі, яка вам підходить.
Сьогодні я потерла зі своїх соц.сетей всі посилання на свої місця роботи, тому що деякі з них - поза політикою, а з іншими моя позиція може не збігатися. Сьогодні я просто громадянин і людина з дипломом журналіста. І вперше за 19 років з моменту випуску я цим дипломом пишаюся. Чи не власними досягненнями. Ось ЦЕ - головне наше спільне досягнення. Ми, виявляється, можемо об'єднуватися і відповідати власним високим ідеалам. 10.06.2019. День, коли заново народилася російська журналістика. 💚💙❤️ # яіванголунов # миіванголунов # рбк # комерсант # відомості # спасибі # колеги From now on I'm deleting any links for my job title or any related media , as it might go against corporate standards of doing personal social media accounts . Today I am as I am. Just a citizen with my own mind and a Journalism department graduate . Today is the day I'm really proud to be a part of this family . Thanks to all the colleagues who've made us all feel the true meaning of this role ! 10.06.2019. The day Russian journalism is back!
На фото - Іван Голунь, один з кращих журналістів-розслідувачів Росії. Позавчора він знаходив 9 пентхаузов у родичів віце-мера Москви (як все ж покращала Москва, ах!), Розкреслюють пристрій похоронного бізнесу, розповідав про чорних ріелторів, які віджимають квартири, і багатьох інших чудових людей. А вчора у нього знайшли наркотики в досить кінських кількостях. Притому що в колі колег у Голунова репутація людини, який взагалі не вживає. Вам вся ця історія може здатися внутрішньоцеховий і сьогоднішнє фейсбучное обурення ви швидко забудете. Даремно, якщо так. Давнє, холоднокровне і - тепер - жорстоке винищення вільної журналістики в Росії стосується будь-якої людини, який в Росії живе. Один з гостей вДудя якось прекрасно сформулював: "Для чого існує журналістика? Щоб нагадати владі про обов'язки, а суспільству - про ідеали". Якщо це звучить занадто наївним, сьогодні ввечері, після роботи, завантажте в комп'ютерах або "Всю президентську рать" (журналісти знімають президента Ніксона; нудновато, але монументально), або "В центрі уваги" (журналісти знаходять педофілів у католицькій церкві; класне сучасне кіно ). Так, це кіно. Але кіно - на основі абсолютно історичних, всамомделішних подій. Вільні журналісти - ті, хто не вилизують анус начальству і живуть одним життям з народом, - залишаються навіть в Росії. Їх все менше, але вони є. І вони одні з перших, хто прийдуть до вас на допомогу, коли все навколо вкрай охуеют. Тому свавілля по відношенню до цього хлопця в жовтих окулярах - це не щось далеке. Це - свавілля по відношенню до будь-якого з вас. Бажаю свободи Івану Голунова. Бажаю свободи всім нам.
У меня с Иваном Голуновым есть общие знакомые, никто из них не сомневается в том, что дело сфабриковано, все они знают Ивана как честного человека.— FACE (@faceislove) 9 червня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, після арешту Голунов встиг розповісти друзям, що наркотики йому підкинули, а при затриманні та у відділенні поліції журналіста били. Самі правоохоронці повідомили про затримання вночі, через 14 годин.
При цьому Голунову відмовили у вимозі провести експертизу для підтвердження контакту з наркотичними речовинами та у проханні викликати швидку допомогу для зняття побоїв.
Існує версія, що Голунова навмисно переслідують через серію викривальних матеріалів щодо незаконного вилучення житла, переділу ринку похоронних послуг, розкішної нерухомості родичів віце-мера Москви.
Зрештою через 48 годин після затримання суд обрав для Голунова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Розслідування у справі триває.
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