У Росії трагічно загинула дочка зірки фільму "Місце зустрічі змінити не можна"

У Москві (РФ) загинула дочка Заслуженого артиста Росії, актора, відомого за фільмами "Місце зустрічі змінити не можна", "Як гартувалася сталь" і "Ати-бати, йшли солдати..." Володимира Конкіна – Софія. Їй було 32 роки.

Софія Конкіна вирушила в басейн при фітнес-клубі Jump 22 вересня, додому з тренування дівчина так і не повернулася. Через дві доби стало відомо, що вона потрапила в реанімацію з діагнозом "Утоплення", Софія померла від відмови нирок, пише "МК".

Співробітники поліції проводять перевірку – за яких обставин захлинулася дочка відомого актора і чому родичі більше доби нічого не могли дізнатися про її долю. Не виключається і кримінальний характер смерті Софії.

Володимир і Софія Конкін. Anews

Російські ЗМІ також повідомили, що Софія перебувала в залі з басейном близько 23:30 за московським часом, інших відвідувачів фітнес-клубу там не було. Коли вона почала тонути – цього ніхто не бачив, за версією співробітників центру, вона пробула у воді нетривалий час.

Відзначимо, Софія Конкіна – дочка відомого артиста Володимира Конкіна. Вона працювала юристом. У неї залишилися двоє дітей.

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