У Росії створять свій TikTok за підтримки доньки Путіна

Російська компанія "Газпром-медіа" планує створити мобільний додаток під назвою "Я Молодец". Це буде аналог популярної платформи TikTok.

Так, додаток розробили за підтримки фонду "Иннопрактика", який очолює донька президента РФ Володимира Путіна Катерина Тихонова. Про це повідомляє видання "Коммерсант".

За словами глави холдингу Олександра Жарова, цю платформу "Я Молодец" хочуть запустити протягом двох років.

Крім того, у фонді "Иннопрактика" заявили, що вони не інвестували проєкт, а тільки надали організаційне та експертне сприяння.

TikTok Волгодонская правда

Нагадаємо, TikTok – це сервіс для створення і перегляду коротких відео, що належить пекінській компанії "ByteDance".

Запущена влітку 2018 року міжнародна версія зараз є провідною відеоплатформою для коротких відео в Китаї і стає все більш популярною в інших країнах.

Зараз додаток досяг понад один мільярд користувачів із 150 країн.

Сервіс для створення і перегляду коротких відео ІА Regnum

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна соціальна мережа TikTok видалила зі своєї платформи тег #АТО, під яким публікувався контент про українських військових.