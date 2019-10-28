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28 жовтня • оновлено в 13:49
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У Росії скандал через порно-сцену з Асмус у новому фільмі: фото і відео

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Днями в прокат вийшов фільм "Текст", в якому російська актриса Христина Асмус виконала головну роль і він відразу ж спровокував скандал: одним з найбільш обговорюваних епізодів картини стала відверта сцена в ліжку Асмус разом з Іваном Янковським.

Актори настільки переконливо зіграли коханців, що користувачі мережі накинулися на Христину і почали її засуджувати за таку провокаційну роль. Вони також почали завалювати її чоловіка, коміка Гарика Харламова питаннями: як він міг дозволити дружині знятися в подібному. Крім того, телеведуча Ксенія Собчак поскаржилася на голі груди Асмус.

Христина Асмус

Христина Асмус

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OBOZREVATEL пропонує подивитися фото і відео скандальної постільної сцени, в якій засвітилася Христина Асмус.

Христина Асмус в фільмі "Текст"

Христина Асмус в фільмі "Текст"

Скріншот з відео

Христина Асмус знялася у відвертій сцені в ліжку

Христина Асмус знялася у відвертій сцені в ліжку

Скріншот з відео

Крістіна Асмус

Крістіна Асмус

Скріншот з відео

Крістіна Асмус

Крістіна Асмус

Скріншот з відео

Крістіна Асмус

Крістіна Асмус

Скріншот з відео

Крістіна Асмус

Крістіна Асмус

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хакери злили голі фото деяких російських зірок і бізнесменів.

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Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
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