У Росії скандал через порно-сцену з Асмус у новому фільмі: фото і відео

Днями в прокат вийшов фільм "Текст", в якому російська актриса Христина Асмус виконала головну роль і він відразу ж спровокував скандал: одним з найбільш обговорюваних епізодів картини стала відверта сцена в ліжку Асмус разом з Іваном Янковським.

Актори настільки переконливо зіграли коханців, що користувачі мережі накинулися на Христину і почали її засуджувати за таку провокаційну роль. Вони також почали завалювати її чоловіка, коміка Гарика Харламова питаннями: як він міг дозволити дружині знятися в подібному. Крім того, телеведуча Ксенія Собчак поскаржилася на голі груди Асмус.

Христина Асмус

OBOZREVATEL пропонує подивитися фото і відео скандальної постільної сцени, в якій засвітилася Христина Асмус.

Христина Асмус в фільмі "Текст" Скріншот з відео

Христина Асмус знялася у відвертій сцені в ліжку Скріншот з відео

Крістіна Асмус Скріншот з відео

Крістіна Асмус Скріншот з відео

Крістіна Асмус Скріншот з відео

Крістіна Асмус Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хакери злили голі фото деяких російських зірок і бізнесменів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram