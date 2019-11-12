У Росії розбився відомий комік, який насмішив Зеленського і Кошового

У Росії загинув учасник КВК і стендап-комік з Татарстану Ільяс Хасанов. Чоловік помер в лікарні через травми, отримані в результаті ДТП.

Аварія сталася в п'ятницю, 8 листопада на 924-му кілометрі автодороги Москва - Уфа. Про це повідомляє РІА Новини

Машина, в якій знаходився Хасанов, зіткнулася з автомобілем КамАЗ, який їхав попереду неї. Разом з коміком в машині знаходилася засновник Татарської ліги КВН Фаріда Таштабанова, яка також загинула.

tatar-inform.ru

tatar-inform.ru

Крім них, в автомобілі був звукорежисер ліги Руслан Тюпа, редактор ліги і ведучий Руслан Харисов і адміністратор Катя Захарова. Повідомляється, що Тюпа потрапив в реанімацію, а Харисов і Захарова отримали травми.

Ільяс Хасанов брав участь в таких передачах, як "Comedy Баттл", "Розсміши коміка", "Stream stand up". Крім того, він організував стендап-клуб в Набережних Челнах.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Москві помер Павло Пічугін, відомий як клубний промоутер "Паша Фейсконтроль". Його називають "легендою клубної Москви 2000-х років". Причиною смерті 38-річного чоловіка називають зупинку серця.

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