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15 жовтня • оновлено в 12:24
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У Росії прощаються із легендарним космонавтом Леоновим: трансляція онлайн

1.2т Читати матеріал російською

У Підмосков'ї почалося прощання з першою людиною у відкритому космосі Олексієм Леоновим, який помер 11 жовтня.

Як повідомили "РИА Новости", церемонія проходить у ритуальному залі в Митищах. Біля труни виставлена почесна варта.

Провести Леонова в останню путь прийшли члени загону космонавтів, представники Роскосмосу і підприємств ракетно-космічної галузі, друзі та рідні, звичайні люди.

Олексій Леонов

Олексій Леонов

ТАСС

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Леонов помер у 85 років

Леонов помер у 85 років

ТАСС

Леонов у молодості

Леонов у молодості

"Известия"

Попрощатися з Леоновим приїхала перша жінка-космонавтка Валентина Терешкова, останній живий космонавт із першого загону Борис Волинов, заступники міністра оборони Росії Дмитро Булгаков і Микола Панков. А також американський астронавт Томас Стаффорд, із яким Леонов здружився під час місії "Союз-Аполлон".

У мережі йде пряма трансляція церемонії:

Читайте на OBOZREVATEL про те, як Олексій Леонов врятував генерального секретаря СРСР Леоніда Брежнєва від кулі кілера й декілька разів дивом уникав загибелі.

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Росія
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