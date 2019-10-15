У Росії прощаються із легендарним космонавтом Леоновим: трансляція онлайн

У Підмосков'ї почалося прощання з першою людиною у відкритому космосі Олексієм Леоновим, який помер 11 жовтня.

Як повідомили "РИА Новости", церемонія проходить у ритуальному залі в Митищах. Біля труни виставлена почесна варта.

Провести Леонова в останню путь прийшли члени загону космонавтів, представники Роскосмосу і підприємств ракетно-космічної галузі, друзі та рідні, звичайні люди.

Олексій Леонов ТАСС

Леонов помер у 85 років ТАСС

Леонов у молодості "Известия"

Попрощатися з Леоновим приїхала перша жінка-космонавтка Валентина Терешкова, останній живий космонавт із першого загону Борис Волинов, заступники міністра оборони Росії Дмитро Булгаков і Микола Панков. А також американський астронавт Томас Стаффорд, із яким Леонов здружився під час місії "Союз-Аполлон".

У мережі йде пряма трансляція церемонії:

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