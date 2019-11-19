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19 листопада • оновлено в 23:35
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У Росії повідомили про смертельну ДТП на авто Боярського: поліція відреагувала

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У вівторок, 19 листопада, ЗМІ повідомили, ніби автомобіль відомого російського артиста Михайла Боярського потрапив у смертельну ДТП.

Як повідомляє видання "Невські Новини", машина з реєстраційними номерами, які раніше було помічено на іномарці актора, збила людину в Приморському районі Санкт-Петербурга.

За попередньою інформацією, інцидент стався на вулиці Оптика. За даними видання, Merсedes чорного кольору з держномерами о022са98 зник з місця події.

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Потерпілий помер від отриманих травм на місці. У свою чергу, начальник управління інформації та громадських зв'язків ГУ МВС РФ В'ячеслав Степченко повідомив, що поліція перевірила цю інформацію. Як стало відомо, дані, що машина належить саме Боярському, не відповідають дійсності.

Боярський біля чорного Merсedes

Боярський біля чорного Merсedes

"Пікабіа"

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Боярський оскандалився нахабною витівкою в Санкт-Петербурзі. Він припаркував своє авто на смузі зустрічного руху на Невському проспекті.

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Особа
Михайло Боярський
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
ДТП скандали шоу-бизнес
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вот пример проявления подлючести Обосса и его хозяина: зная , что *данные, что машина принадлежит именно Боярскому, не соответствуют действительности.* всё таки по своей подлючести в заголовке пишут * сообщили о смертельном ДТП на авто Боярского: *
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Да кто бы сомневался! скот подлежит уничтожению любыми методами! Боярскому еще и медаль дадут на уничтожение паРРашного быдла! Фамилия этого подонка Боярского - скрепная для спившегося скота расейского! От слова "бояра"! У лишнехромосомных еще и "стекломой" есть! Так же скрепный напиток для этой мрази!
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