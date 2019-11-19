У Росії повідомили про смертельну ДТП на авто Боярського: поліція відреагувала

У вівторок, 19 листопада, ЗМІ повідомили, ніби автомобіль відомого російського артиста Михайла Боярського потрапив у смертельну ДТП.

Як повідомляє видання "Невські Новини", машина з реєстраційними номерами, які раніше було помічено на іномарці актора, збила людину в Приморському районі Санкт-Петербурга.

За попередньою інформацією, інцидент стався на вулиці Оптика. За даними видання, Merсedes чорного кольору з держномерами о022са98 зник з місця події.

Потерпілий помер від отриманих травм на місці. У свою чергу, начальник управління інформації та громадських зв'язків ГУ МВС РФ В'ячеслав Степченко повідомив, що поліція перевірила цю інформацію. Як стало відомо, дані, що машина належить саме Боярському, не відповідають дійсності.

Боярський біля чорного Merсedes "Пікабіа"

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Боярський оскандалився нахабною витівкою в Санкт-Петербурзі. Він припаркував своє авто на смузі зустрічного руху на Невському проспекті.

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