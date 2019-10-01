У Росії попрощалися з режисером Марком Захаровим: хто із зірок прийшов

У вівторок, 1 жовтня, в Москві відбулися похорони відомого режисера Марка Захарова, який помер у віці 85 років після загострення запалення легенів.

Так, церемонія прощання з артистом пройшла на основній сцені театру "Ленком". Потім траурна процесія перемістилася на Новодівочий цвинтар. Провести в останній шлях Захарова прийшло багато зірок з російського шоу-бізнесу. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, хто був помічений на похоронах режисера.

Першими відомими людьми, які прийшли, стали актори Федір Добронравов та Олександр Калягін. Потім прийшла актриса і донька Захарова Олександра і сіла біля труни.

Федір Добронравов Фото: mk.ru

У першому ряду (зліва) - донька Олександра Захарова Фото: strana.ua

Також на похоронах були помічені актори Іван Агапов, Анна Якуніна та Борис Клюєв. Вони поділилися своїми спогадами про режисера і розповіли якісь історії про нього.

"Більшість з нас зробив Захаров. Я його учень (останній курс де він викладав разом з Гончаровим). Всіх він зробив. І молодих, і хто приходив з інших театрів. Режисер не просто геній. Він любив театр і артистів. Для мене він взагалі не змінювався — як вважав молодим актором мене, таким я для нього і залишився. Ми зобов'язані зберегти його театр", — сказав Агапов.

Труна і портрет Марка Захарова Фото: strana.ua

"Його дзвінок по телефону: "Я запрошую вас в трупу". Він змінив моє життя і подарував мені мене. Неможливо уявити театр без нього", — зазначила Якуніна.

"Захаров — людина надзвичайної обдарованості, яка зуміла пройти в мистецтві довгий і складний шлях. Він зміг створити своє найкраще дітище — театр "Ленком". Всі цінували, знали тонку іронію і гумор цього чудового майстра", — поділився Клюєв.

Актор серіалу "Вороніни" Борис Клюєв Фото: ura.news

Попрощатися з Захаровим прийшов і чоловік Ксенії Собчак Костянтин Богомолов. Він спочатку відправився до доньки режисера Олександри, а потім виголосив на сцені театру свою промову.

"Його вважають режисером гучним, різким, яскравим, іронічним. Все так. Але для мене він був романтик і сентименталіст. І цей романтизм він і захищав вічним сарказмом та іронією. Він будував театр, де головним було не самовираження митця, а радість глядача. І в цьому була така чесність і така висока нота, що театр цей ставав не просто глядацьким щастям, а й естетичним проривом", — сказав Богомолов.

Костянтин Богомолов Фото: utro.ru

Серед інших на похоронах Захарова були також наступні зірки: актори Дмитро Дюжев, Євген Миронов, Леонід Канівський, Дмитро Пєвцов, Армен Джигарханян, телеведучий Іван Ургант і багато інших.

Дмитро Дюжев Фото: riafan.ru

Леонід Каневський Фото: mk.ru

Дмитро Пєвцов Фото: mk.ru

Армен Джигарханян Фото: mk.ru

Іван Ургант Фото: mk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марк Захаров помер в 85 років через тривалу хворобу. У мережі сумують через велику втрату.

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