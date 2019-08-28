Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

У Росії померла знаменита актриса з "Домашнього арешту"

1.3т Читати матеріал російською

У Росії померла зірка "Домашнього арешту" актриса Людмила Мальцева. Їй було 69 років.

Популярність їй принесли ролі в серіалах "Колишніх не буває", "Мій улюблений тато", а також у фільмах "Ми з дідусем" і "Пасічник". Про це повідомляє Союз кінематографістів.

У Росії померла знаменита актриса з "Домашнього арешту"
Новини
"Мій чоловік планує влаштувати мені ДТП": знайдено лист принцеси Діани, написаний перед смертю

"27 серпня, в День російського кіно на 70 році пішла з життя талановита актриса, педагог, культуролог, яскрава, красива жінка Людмила Василівна Мальцева", - йдеться в повідомленні.

У Росії померла знаменита актриса з "Домашнього арешту"

Актриса народилася в 1950 році в Кемерово. Вона закінчила театральне училище імені Щепкіна і продовжила навчання в Сорбонні. За свою кар'єру Мальцева знялася більш ніж в 40 фільмах і серіалах. Причина смерті не уточнюється.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в США, 16 серпня, помер відомий голлівудський актор і режисер Пітер Фонда у віці 79 років. Причиною смерті стала дихальна недостатність через рак легенів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...