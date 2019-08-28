У Росії померла знаменита актриса з "Домашнього арешту"

У Росії померла зірка "Домашнього арешту" актриса Людмила Мальцева. Їй було 69 років.

Популярність їй принесли ролі в серіалах "Колишніх не буває", "Мій улюблений тато", а також у фільмах "Ми з дідусем" і "Пасічник". Про це повідомляє Союз кінематографістів.

"27 серпня, в День російського кіно на 70 році пішла з життя талановита актриса, педагог, культуролог, яскрава, красива жінка Людмила Василівна Мальцева", - йдеться в повідомленні.

Актриса народилася в 1950 році в Кемерово. Вона закінчила театральне училище імені Щепкіна і продовжила навчання в Сорбонні. За свою кар'єру Мальцева знялася більш ніж в 40 фільмах і серіалах. Причина смерті не уточнюється.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в США, 16 серпня, помер відомий голлівудський актор і режисер Пітер Фонда у віці 79 років. Причиною смерті стала дихальна недостатність через рак легенів.

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