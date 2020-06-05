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5 червня • оновлено в 13:45
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У Росії померла журналістка Юлія Норкіна

2.2т
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У Росії на 54-му році життя раптово померла радіоведуча та журналістка Юлія Норкіна.

Про це повідомив її чоловік – радіожурналіст Андрій Норкин – на особистій сторінці в Instagram. Причини смерті поки не розкриваються.

Юлія і Андрій Норкіни

Юлія і Андрій Норкіни

Комсомольська правда

"Юльчонки більше немає. Тут, у цьому світі, в якому вона рятувала не лише їжачків, але здебільшого людей. Якщо ви хочете й можете попрощатися з нею, приїжджайте в суботу, 6 червня, на Новодеревенське кладовище в Пушкіно", – написав Норкин.

У Росії померла журналістка Юлія Норкіна

Юлія Норкина народилася 1967 року. У неї залишилися четверо дітей.

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Автор
Єва Романова
Теги
шоу-бизнес Новини Росії
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