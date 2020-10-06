У Росії померла співачка, яка передбачила свою смерть у пісні

Російська співачка, солістка проєкту "Чіка з Пермі" Анна Кукліна померла у віці 31 року через хворобу.

Сумною новиною поділився музикант гурту "Марсу потрібні коханці" Іван Старцев на своїй сторінці в Twitter. Він також відзначив, що виконавиця в пісні "Я кожного дня бухаю" напророкувала собі смерть в молодому віці.

"Десять років тому вона співала: "Я, мама, здохну в тридцять". Напророкувала. 31 рік всього на світі прожила. Світла пам'ять", – розповів Старцев.

Старцев повідомив про смерть Кукліної. Twitter Ivan Starzev

Проєкт "Чіка з Пермі" з'явився в 2010 році. Деяким слухачам не подобався гурт, адже вони бачили в його композиціях шкідливу пропаганду. Проте творці проєкту пояснювали, що тексти в іронічній формі висміюють погану поведінку людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у віці 73 років помер радянський та російський естрадний співак, близький друг Алли Пугачової Олександр Кальянов.