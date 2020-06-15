Скандально відома пластична лжехірургиня Альона Верді, яка "прославилася" тим, що спотворила майже 20 жінок у Росії, померла в Краснодарі після декількох днів у комі.

Точна причина смерті поки невідома. Ймовірною версією лікарі розглядають отруєння, пише 5-tv.ru.

Напередодні жінка була госпіталізована до місцевої лікарні у важкому стані, вона впала в кому. Пацієнтку підключили до апарату штучної вентиляції легень. За попередніми даними, Верді надійшла до медустанови без свідомості з підозрою на отруєння. У неї було зафіксовано низький рівень глюкози.

У Росії померла пластична хірургиня Альона Верді, яку звинувачували в спотворенні людей

Зазначимо, Альона Верді – російська пластична хірургиня українського походження. Вона займалася лікарською діяльністю без медичної освіти з 2015 до 2019 року. Відома як "лікарка Франкенштейн": від її рук постраждали десятки пацієнток, яких вона калічила під час операцій. Деякі з них згодом набули інвалідність.

За жахливі знущання над тілами пацієнток, які довірили їй свою зовнішність, Верді була заарештована. Згодом суд пом'якшив запобіжний захід лжехірургині, обравши для неї покарання у вигляді домашнього арешту. Однак вона сприйняла це за виправдання й розгулювала містом. Її госпіталізували перед судом, вона впала в кому, так і не отямившись.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Росії померла журналістка Юлія Норкіна – дружина теле- і радіоведучого Андрія Норкіна. Пізніше стало відомо, що Норкіна нібито вчинила самогубство.