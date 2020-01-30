У Росії померла актриса з "Операції "И"

Радянська і російська актриса Світлана Агєєва, яка зіграла епізодичні ролі в комедії "Операція "И" та інші пригоди Шурика", померла в Москві у віці 79 років.

Так, про це повідомляють РІА Новини з посиланням на директора Липецького драматичного театру Галину Кулешову. Зазначається, що актриси не стало після тривалої хвороби. Подробиці поки не розкриваються.

Світлана Агєєва Фото: kino-teatr.ru

Світлана Агєєва закінчила факультет музичного театру ГІТІСу. Пізніше грала у Свердловському театрі музичної комедії, ростовському ТЮГу, московському Театрі на Таганці, Липецькому державному академічному театрі драми ім. Л.М. Толстого. У комедії "Операція "И" та інші пригоди Шурика" виконала роль вагітної пасажирки в новелі "Напарник". Також актриса знялася в таких фільмах, як "Совість", "Я купив тата", "Звільнення на берег", "Приїжджайте на Байкал" і "Російські баби".

Світлана Агєєва у фільмі "Операція "И" та інші пригоди Шурика" Фото: kino-teatr.ru

Світлана Агєєва у фільмі "Звільнення на берег" Фото: kino-teatr.ru

Світлана Агєєва у фільмі "Совість" Фото: kino-teatr.ru

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