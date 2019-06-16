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У Росії помер учасник "Машини часу"

4.8тЧитати матеріал російською

Стало відомо про смерть сесійного барабанщика групи "Машина Времени" Сергія Остроумова.

Про це повідомив лідер музичного колективу Андрій Макаревич на своїй сторінці в Facebook. "Помер Сергій Остроумов", - написав він.

Причини смерті поки що залишаються невідомими. Остроумов був сесійним учасником "Машини Времени" і постійним барабанщиком в сайд-проект гурту "Оркестр креольського танго". Про причини його смерті не повідомляється. Музиканту було 54 роки.

Барабанщик вчився на естрадно-джазовому відділенні Уфимського училища мистецтв, грав в ансамблях Марата Юлдибаєва і Олега Кирєєва. У 1992 році приєднався до квартету Андрія Кондакова - Андрія Рябова, виступав на вітчизняних і зарубіжних фестивалях.

Також фотографія Сергія з'явилася на сторінці його дружини Ольги Остроумовой-Гутшмідт в Facebook. Вона також не стала залишати ніяких коментарів.

Сергій Остроумов

Сергій Остроумов

Facebook Ольги Остроумової

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Воронежі помер бас-гітарист групи "Сектор Газа" Сергій Тупикин. Йому було 53 роки.

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Особа
Андрій Макаревич
Місце
Росія
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