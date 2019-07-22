У Росії помер молодий пропагандист: хто він і чим відомий

У Росії помер молодий журналіст, шеф-редактор програми "Пусть говорят" Денис Коновалов.

Про це повідомляє пропагандистський "Перший канал", який транслював передачу. Уточнюється, що в травні йому виповнилося 29 років.

Причина смерті Коновалова і подробиці не розкривається. Його сестра Юлія Горшкова написала на своїй сторінці в Facebook, що прощання з журналістом заплановано на 23 липня в московському Храмі ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість".

Денис Коновалов "Перший канал"

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"Він всією душею любив телебачення і сам був душею програми, в якій працював. Завжди небайдужий до чиєїсь біди або несправедливості, Денис однаково готовий був допомогти і зіркам, і простим людям, і це робило щасливим його самого", – повідомляє "Перший канал".

Коновалов МК.ru

За даними телеканалу, Коновалов працював разом зі своєю дружиною Аліною, яка була його правою рукою. Він завжди мріяв бути шеф-редактором на "Пусть говорят" і домігся цього.

"Йому більше вдавалися завжди теми такі, "програма-допомога" ми їх називаємо між собою. Це програми, де люди зустрічають один одного, ті, хто колись давно загубився, там, мама з дочкою, батько з сином, сестра з братом. Ось він дуже любив такі програми. Він дуже любив робити людям добро", – сказала його колега Оксана Шмельова.

Уточнюється, що Коновалов народився на Кузбасі, служив в армії, чотири роки працював шахтарем. В результаті опинився на телебаченні.

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