МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/люди

У Росії помер Кріс Кельмі: названо причину

773Читати матеріал російською

Відомий російський співак і композитор Кріс Кельмі помер через зупинку серця.

Про це повідомляє ФАН з посиланням на джерело в Міністерстві внутрішніх справ РФ, проте офіційно інформація поки не підтвердилася.

"Ніяких ознак насильницької смерті на тілі музиканта виявлено не було. Лікарі швидкої допомоги, які прибули в будинок Кельмі в село Новоглаголево (Московська область) не змогли реанімувати чоловіка", – йдеться в повідомленні.

Новини
70-річний чоловік помер після сексу з молодою коханкою

За даними видання, медики вважають, що зупинку серця спровокувало зловживання алкоголем.

У Росії помер Кріс Кельмі: названо причину

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація, що Кельмі помер в своєму будинку в Підмосков'ї 1 січня. У морзі підтвердили дані про її надходження журналістам.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Кріс Кельмі
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги