У Росії помер Кріс Кельмі: названо причину

Відомий російський співак і композитор Кріс Кельмі помер через зупинку серця.

Про це повідомляє ФАН з посиланням на джерело в Міністерстві внутрішніх справ РФ, проте офіційно інформація поки не підтвердилася.

"Ніяких ознак насильницької смерті на тілі музиканта виявлено не було. Лікарі швидкої допомоги, які прибули в будинок Кельмі в село Новоглаголево (Московська область) не змогли реанімувати чоловіка", – йдеться в повідомленні.

За даними видання, медики вважають, що зупинку серця спровокувало зловживання алкоголем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація, що Кельмі помер в своєму будинку в Підмосков'ї 1 січня. У морзі підтвердили дані про її надходження журналістам.

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