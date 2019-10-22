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22 жовтня • оновлено в 09:58
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У Росії обстріляли автомобіль скандального репера

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Автомобіль Pabl.A, артиста лейблу Black Star, обстріляли з травматичної зброї. Внаслідок події музикант не постраждав. Імена злочинців поки невідомі.

Разом зі співаком у транспортному засобі перебувала його дівчина, пише "СтарХит".

Pabl.A

Pabl.A

24smi.org

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"Він не бачив нападників і чув тільки шум розбитого скла. Припущень немає ні щодо зловмисників, ні щодо причини. З Pabl.A все гаразд, він не постраждав", – розповіла представниця артиста.

У Росії обстріляли автомобіль скандального репера

СтарХит

Зазначається, що Pabl.A часто опиняється в епіцентрі скандалів. Кілька місяців тому його звинуватили в тому, що він незаконно використовував чужу фотографію на обкладинці свого треку.

Артист лейблу Black Star Pabl.A

Артист лейблу Black Star Pabl.A

СтарХит

Це вже не перша НП з артистом. У серпні 2017 року з репером трапилася аварія в Києві. Разом із приятелем Нестором Шуфричем-молодшим він їхав до автосалону Bentley повернути орендовану для зйомок кліпу машину. Транспортний засіб, яким керував Шуфрич, наїхав на перехожого. Репер і пішохід отримали численні травми, внаслідок трагедії Pabl.A втратив ноги.

Я і мій кореш.

Публікація від 𝗣𝗔𝗕𝗟.𝗔 (@ pabl.a.1)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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