У Росії обстріляли автомобіль скандального репера

Автомобіль Pabl.A, артиста лейблу Black Star, обстріляли з травматичної зброї. Внаслідок події музикант не постраждав. Імена злочинців поки невідомі.

Разом зі співаком у транспортному засобі перебувала його дівчина, пише "СтарХит".

Pabl.A 24smi.org

"Він не бачив нападників і чув тільки шум розбитого скла. Припущень немає ні щодо зловмисників, ні щодо причини. З Pabl.A все гаразд, він не постраждав", – розповіла представниця артиста.

СтарХит

Зазначається, що Pabl.A часто опиняється в епіцентрі скандалів. Кілька місяців тому його звинуватили в тому, що він незаконно використовував чужу фотографію на обкладинці свого треку.

Артист лейблу Black Star Pabl.A СтарХит

Це вже не перша НП з артистом. У серпні 2017 року з репером трапилася аварія в Києві. Разом із приятелем Нестором Шуфричем-молодшим він їхав до автосалону Bentley повернути орендовану для зйомок кліпу машину. Транспортний засіб, яким керував Шуфрич, наїхав на перехожого. Репер і пішохід отримали численні травми, внаслідок трагедії Pabl.A втратив ноги.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Дніпрі у четвер, 17 жовтня, на вулиці Набережній Заводській розстріляли автомобіль. Його водій загинув на місці. На місці злочину був затриманий підозрюваний.

Пізніше поліція затримала ще одного підозрюваного. Під час обшуку у нього вилучили знаряддя вбивства.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!