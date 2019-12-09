У Росії обстріляли автомобіль популярних реперів

Учасників російського репдуету HammAli & Navai Олександра Громова і Наваї Бакірова обстріляли після концерту в Липецьку (РФ).

Як повідомляє видання Super, по "Мерседесу" артистів був відкритий вогонь невідомим із автомобіля "Лада-Пріора". Він обстріляв іномарку з травматичної зброї. Зазначається, що інцидент трапився після того, як Олександру і Наваї зірвали виступ у культурно-розважальному центрі "Мегаполіс" повідомленням про закладену бомбу.

HammAli & Navai Фото: super.ru

"Спершу їм фактично зірвали виступ: під час концерту приїхала поліція і почала виводити людей через дзвінок невідомого, який повідомив про бомбу. Всіх вивели, бомби не знайшли. Але, коли хлопці сіли в машину і поїхали, помітили, що від клубу за їхнім автомобілем поїхала "Лада-Пріора". Вона їх переслідувала, намагалася заважати руху, підрізала. Потім вони почули гучні хлопки, звуки пострілів... Було схоже на стрілянину з травматичної зброї", — розповіли представники артистів.

Вони також, додали, що Олександр і Наваї вже звернулися в правоохоронні органи з метою виявити особистість злочинця.

Фото: super.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з травматичної зброї обстріляли й автомобіль артиста лейбла Black Star Pabl.A. Внаслідок події музикант не постраждав.

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