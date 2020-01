У Росії назвали переможця шоу "Голос": хто він і як співає

Переможцем восьмого сезону шоу "Голос" на "Першому каналі" став 28-річний учасник з Кабардино-Балкарії Аскер Бербек з команди Костянтина Меладзе.

Так, співак виконав у фіналі пісні Can not Help Falling in Love Елвіса Преслі та "Карточный домик". За результатами sms-голосування в прямому ефірі він отримав 66,1 відсотка глядацьких голосів (відео дивіться нижче).

Аскер Бербек Фото: instagram/voice1tv

Разом з ним за перемогу змагалися також Арсен Мукенді, Ів Набієв та Антон Токарев.

Зазначимо, що Бербек народився в місті Баксан та закінчив Російську академію музики імені Гнесіних. На даний момент живе і працює в Москві.

Аскер Бербек Фото: vokrug.tv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про скандал навколо "Голос. Діти", який розгорівся після оприлюднення результатів голосування, згідно з якими перемогла донька Алсу Мікелла Абрамова. Пізніше стало відомо, що для дівчинки накрутили голоси в проєкті, і "Перший канал" анулював її перемогу.

