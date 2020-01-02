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2 січня • оновлено в 10:27
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У Росії назвали переможця шоу "Голос": хто він і як співає

1.2т
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Переможцем восьмого сезону шоу "Голос" на "Першому каналі" став 28-річний учасник з Кабардино-Балкарії Аскер Бербек з команди Костянтина Меладзе.

Так, співак виконав у фіналі пісні Can not Help Falling in Love Елвіса Преслі та "Карточный домик". За результатами sms-голосування в прямому ефірі він отримав 66,1 відсотка глядацьких голосів (відео дивіться нижче).

Аскер Бербек

Аскер Бербек

Фото: instagram/voice1tv

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Разом з ним за перемогу змагалися також Арсен Мукенді, Ів Набієв та Антон Токарев.

Зазначимо, що Бербек народився в місті Баксан та закінчив Російську академію музики імені Гнесіних. На даний момент живе і працює в Москві.

Аскер Бербек

Аскер Бербек

Фото: vokrug.tv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про скандал навколо "Голос. Діти", який розгорівся після оприлюднення результатів голосування, згідно з якими перемогла донька Алсу Мікелла Абрамова. Пізніше стало відомо, що для дівчинки накрутили голоси в проєкті, і "Перший канал" анулював її перемогу.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
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