Головна Новини
1 квітня • оновлено в 14:02
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

У Росії натякнули на зв'язок Путіна й Галкіна через політичні жарти

2.7т
Читати матеріал російською

Відомий російський письменник-сатирик Олексій Цапик заявив, що Максим Галкін буде жартувати про президента Росії Володимира Путіна до тих пір, поки йому дозволятимуть.

Про це сатирик заявив в інтерв'ю Експрес-газеті.

Максим Галкін

Максим Галкін

onsmi.ru

Так, на думку Цапика, одного разу жарти про Путіна можуть обернутися для Галкіна малоприємними наслідками.

"Він пародист неабиякий. Тільки шкода, що харизматичних політиків не так багато. Ніде йому розвернутися. Що стосується його жартів про президента... Ну, пожартував. Ну, і що? Головне, щоб наступного ранку на Першому каналі в програмі "Час" не з'явився сивий Галкін і не сказав: "Дорогі друзі! Вчора президент призначив мене завклубом в село під Норильськом. Приїжджайте на мої концерти. В антракті покатаю на оленях. Безкоштовно". Якщо Галкін на всю країну жартує про президента, значить, Галкіну можна продовжувати такі експерименти... Поки що...", – вважає сатирик.

Максим Галкін

Максим Галкін

modscheats.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Путін їдко відповів на різкі жарти гумориста Максима Галкіна про владу РФ. Путін сказав, що Галкін жартує про російську владу, так як не має власної високої посади

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особи
Володимир Путін Максим Галкін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Россия, Кремль и Путин - это для украинцев Святая Троица!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
a alexeyon
a alexeyon
Zhikharev Dmitry, для тебя святое - это сайт Обозреватель со статьями про Путина, круглосуточно ты комментируешь троль за пайку доширака от кремлевских
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги