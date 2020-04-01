У Росії натякнули на зв'язок Путіна й Галкіна через політичні жарти

Відомий російський письменник-сатирик Олексій Цапик заявив, що Максим Галкін буде жартувати про президента Росії Володимира Путіна до тих пір, поки йому дозволятимуть.

Про це сатирик заявив в інтерв'ю Експрес-газеті.

Максим Галкін onsmi.ru

Так, на думку Цапика, одного разу жарти про Путіна можуть обернутися для Галкіна малоприємними наслідками.

"Він пародист неабиякий. Тільки шкода, що харизматичних політиків не так багато. Ніде йому розвернутися. Що стосується його жартів про президента... Ну, пожартував. Ну, і що? Головне, щоб наступного ранку на Першому каналі в програмі "Час" не з'явився сивий Галкін і не сказав: "Дорогі друзі! Вчора президент призначив мене завклубом в село під Норильськом. Приїжджайте на мої концерти. В антракті покатаю на оленях. Безкоштовно". Якщо Галкін на всю країну жартує про президента, значить, Галкіну можна продовжувати такі експерименти... Поки що...", – вважає сатирик.

Максим Галкін modscheats.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Путін їдко відповів на різкі жарти гумориста Максима Галкіна про владу РФ. Путін сказав, що Галкін жартує про російську владу, так як не має власної високої посади

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.