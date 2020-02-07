Головна Новини
8 лютого • оновлено в 08:04
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

У Росії госпіталізували відомого актора: що з ним

8.7т
Читати матеріал російською

Російського актора Валерія Гаркаліна госпіталізували в одну з московських лікарень через погіршення стану здоров'я.

Як передає РЕН ТВ, у 65-річного артиста раптово почалася задишка. Лікарі діагностували у Гаркаліна пневмонію.

Валерій Гаркалін

Валерій Гаркалін

aif.ru

Новини
Чоловіка Єлизавети II госпіталізували в лікарню: що відомо

Як повідомляє видання, актора помістять у стаціонар.

Валерій Гаркалін

Валерій Гаркалін

ndn.info

Відзначимо, що в лютому минулого року Гаркалін вже був госпіталізований через проблеми з легенями. Тоді актор опинився в лікарні прямо під час гастролей.

Валерій Гаркалін відомий ролями у стрічках "Ширлі-мирлі", "Ландыш серебристый", "Зупинка на вимогу".

Валерій Гаркалін

Валерій Гаркалін

gazeta.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що соліст гурту "Корні" Олексій Кабанов був госпіталізований через проблеми з горлом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Анна Міхно
Особа
Валерій Гаркалін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
18
5
Смішно
1
Цікаво
17
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги