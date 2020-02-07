У Росії госпіталізували відомого актора: що з ним

Російського актора Валерія Гаркаліна госпіталізували в одну з московських лікарень через погіршення стану здоров'я.

Як передає РЕН ТВ, у 65-річного артиста раптово почалася задишка. Лікарі діагностували у Гаркаліна пневмонію.

Валерій Гаркалін aif.ru

Як повідомляє видання, актора помістять у стаціонар.

Валерій Гаркалін ndn.info

Відзначимо, що в лютому минулого року Гаркалін вже був госпіталізований через проблеми з легенями. Тоді актор опинився в лікарні прямо під час гастролей.

Валерій Гаркалін відомий ролями у стрічках "Ширлі-мирлі", "Ландыш серебристый", "Зупинка на вимогу".

Валерій Гаркалін gazeta.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що соліст гурту "Корні" Олексій Кабанов був госпіталізований через проблеми з горлом.

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