У Росії екстрено госпіталізували відомого актора: що з ним

Російського актора Дмитра Ульянова екстрено госпіталізували у важкому стані.

Як передає Telegram-канал Mash, у артиста підозра на інсульт.

Дмитро Ульянов 24 ЗМІ

Відомо, що за сьогодні 47-річний Ульянов двічі звертався до лікарів. Вранці Дмитро поскаржився на сильне запаморочення, однак у лікарню вирішив не їхати. Але незабаром довелося знову викликати швидку допомогу – актора госпіталізували.

Артистові діагностували гостре порушення мозкового кровообігу.

Кино-Театр.Ру

Ульянов зіграв у багатьох російських фільмах і серіалах, серед яких "Кордон. Тайговий роман", "Марш Турецького", "Повний місяць", "Звіробій", "Острів непотрібних людей" та інші.

Кадр із серіалу "Острів непотрібних людей" Інтер

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