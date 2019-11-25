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25 листопада • оновлено в 14:51
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У Росії екстрено госпіталізували відомого актора: що з ним

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Російського актора Дмитра Ульянова екстрено госпіталізували у важкому стані.

Як передає Telegram-канал Mash, у артиста підозра на інсульт.

Дмитро Ульянов

Дмитро Ульянов

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Відомо, що за сьогодні 47-річний Ульянов двічі звертався до лікарів. Вранці Дмитро поскаржився на сильне запаморочення, однак у лікарню вирішив не їхати. Але незабаром довелося знову викликати швидку допомогу – актора госпіталізували.

Артистові діагностували гостре порушення мозкового кровообігу.

У Росії екстрено госпіталізували відомого актора: що з ним

Кино-Театр.Ру

Ульянов зіграв у багатьох російських фільмах і серіалах, серед яких "Кордон. Тайговий роман", "Марш Турецького", "Повний місяць", "Звіробій", "Острів непотрібних людей" та інші.

Кадр із серіалу "Острів непотрібних людей"

Кадр із серіалу "Острів непотрібних людей"

Інтер

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дієтологиня Маріят Мухіна розповіла, що могло стати причиною смерті відомих російський зірок – співачки Юлії Началової і акторок Людмили Гурченко та Наталії Гундарєвої.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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