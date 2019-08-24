У Росії екстрено госпіталізований відомий артист

Відомий російський музикант і актор Петро Мамонов був екстрено госпіталізований в московську клініку з інфарктом.

Відповідна інформація з'явилася на офіційній сторінці артиста в Facebook, де його колеги повідомили про скасування концертів на найближчий час.

"Усі найближчі концерти Петра Миколайовича скасовуються у зв'язку з його важким станом здоров'я. Він зараз з інфарктом в реанімації. Помоліться про здоров'я Петра", – йдеться в повідомленні.

Петро Мамонов госпіталізований Facebook Петра Мамонова

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Інші подробиці не розкриваються. Мамонова багато хто знає за ролю у фільмі "Острів". Також він знімався в таких фільмах: "Голка", "Таксі-блюз", "Анна Карамазофф", "Убойная сила 2", "Цар", "Попіл" і в інших. Мамонову 68 років.

У Петра Мамонова інфаркт Facebook

Петро Мамонов Facebook

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