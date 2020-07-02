У Росії багатодітна мати потрапила в кредитний скандал через Кіркорова: що сталося

Мати десятьох дітей з Новосибірська на ім'я Любов взяла кредит, щоб потрапити на концерт попартиста Філіпа Кіркорова.

Про це повідомила виданню "Комсомольская Правда" старша донька жінки Надія. Вона звинуватила матір в тому, що та погано піклується про молодших дітей і постійно влазить в борги, причому витрачає гроші в основному на себе. За словами дівчини, чотири роки тому жінка взяла кредит, щоб придбати квиток на концерт Кіркорова і подарувати йому торт. Хоча в цей час її вдома чекали "голодні малюки".

"Вона не вміє поводитися з грошима. У неї багато кредитних карток. Причому витрачає гроші на себе. Я приведу приклад: років чотири тому в Новосибірськ приїжджав Філіп Кіркоров. Так мама взяла кредит, щоб сходити на його концерт, а також, щоб зробити йому подарунок – торт. Я чула, як вона хвалилася цим. Він її кумир. У неї малюки голодні, а вона по концертаъ ходить, Філіпа годує! Це взагалі нормально?" – поділилися Надія.

Багатодітна мати взяла кредит заради концерту Кіркорова (фото – kp.ru)

Сама жінка заявила, що не вважає себе винною адже, за її словами, виступ кумира – мрія всього її життя. Також вона зазначила, що квиток їй дістався безкоштовно, а кредит вона брала, щоб нагодувати дітей.

"Слухайте, я 28 років мріяла потрапити на його концерт! Я жодного разу не була ніде – ні в театрі, ні на концерті. Я маю право сходити? Він приїжджав до Новосибірська, звичайно, я пішла. І взагалі я безкоштовно там була, я втомилася всім пояснювати... Я що злочин зробила? Застрельте мене тепер, що я на Кіркорова сходила. Чому я повинна виправдовуватися? Так, у мене є кредити. І що? Кредити брала, щоб дітей годувати й одягати", – заявила вона.

Квартира Любові, в якій вона живе з дітьми (фото – kp.ru)

До речі, зараз Любов перевіряють органи опіки. Старша донька жінки хоче позбавити її батьківських прав, через те, що вона погано стежить за іншими дітьми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філіп Кіркоров показав в мережі, з яким розмахом відзначив день народження свого сина Мартіна. Так, 29 червня йому виповнилося 8 років.