У Росії багатодітна мати потрапила в кредитний скандал через Кіркорова: що сталося
Мати десятьох дітей з Новосибірська на ім'я Любов взяла кредит, щоб потрапити на концерт попартиста Філіпа Кіркорова.
Про це повідомила виданню "Комсомольская Правда" старша донька жінки Надія. Вона звинуватила матір в тому, що та погано піклується про молодших дітей і постійно влазить в борги, причому витрачає гроші в основному на себе. За словами дівчини, чотири роки тому жінка взяла кредит, щоб придбати квиток на концерт Кіркорова і подарувати йому торт. Хоча в цей час її вдома чекали "голодні малюки".
"Вона не вміє поводитися з грошима. У неї багато кредитних карток. Причому витрачає гроші на себе. Я приведу приклад: років чотири тому в Новосибірськ приїжджав Філіп Кіркоров. Так мама взяла кредит, щоб сходити на його концерт, а також, щоб зробити йому подарунок – торт. Я чула, як вона хвалилася цим. Він її кумир. У неї малюки голодні, а вона по концертаъ ходить, Філіпа годує! Це взагалі нормально?" – поділилися Надія.
Сама жінка заявила, що не вважає себе винною адже, за її словами, виступ кумира – мрія всього її життя. Також вона зазначила, що квиток їй дістався безкоштовно, а кредит вона брала, щоб нагодувати дітей.
"Слухайте, я 28 років мріяла потрапити на його концерт! Я жодного разу не була ніде – ні в театрі, ні на концерті. Я маю право сходити? Він приїжджав до Новосибірська, звичайно, я пішла. І взагалі я безкоштовно там була, я втомилася всім пояснювати... Я що злочин зробила? Застрельте мене тепер, що я на Кіркорова сходила. Чому я повинна виправдовуватися? Так, у мене є кредити. І що? Кредити брала, щоб дітей годувати й одягати", – заявила вона.
До речі, зараз Любов перевіряють органи опіки. Старша донька жінки хоче позбавити її батьківських прав, через те, що вона погано стежить за іншими дітьми.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філіп Кіркоров показав в мережі, з яким розмахом відзначив день народження свого сина Мартіна. Так, 29 червня йому виповнилося 8 років.