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У родині Влада Ями сталося горе: що відомо

20.5т Читати матеріал російською

У родині відомого українського хореографа, судді нового сезону "Танці з зірками" Влада Ями сталася трагедія – померла бабуся.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши чорно-біле фото родички.

"Бабуся ... Завжди буду згадувати тільки з посмішкою", – підписав Яма, не уточнивши подробиць трагедії.

Влад Яма із бабусею - архівне фото

Влад Яма із бабусею - архівне фото

instagram / vladyama_official /

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Шанувальники висловили співчуття українському хореографу і його родині. "Вічна пам'ять", "Тримайтеся, Влад", "Мої співчуття", "Ви дуже схожі", – відреагували в мережі.

Кілька місяців тому Яма згадував про свою бабусю в Instagram. Він планував поїхати до неї в гості. "Бабусю, ми знаємо наскільки для тебе важливий цей день, тримайся, ми скоро в гості", – відзначав він.

У родині Влада Ями сталося горе: що відомо
У родині Влада Ями сталося горе: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно подібна трагедія сталася в родині відомого російського співака Миколи Баскова.

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Особа
Влад Яма
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Естественный процесс. Какая в этом трагедия?
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