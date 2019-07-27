У родині Влада Ями сталося горе: що відомо

У родині відомого українського хореографа, судді нового сезону "Танці з зірками" Влада Ями сталася трагедія – померла бабуся.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши чорно-біле фото родички.

"Бабуся ... Завжди буду згадувати тільки з посмішкою", – підписав Яма, не уточнивши подробиць трагедії.

Влад Яма із бабусею - архівне фото instagram / vladyama_official /

Шанувальники висловили співчуття українському хореографу і його родині. "Вічна пам'ять", "Тримайтеся, Влад", "Мої співчуття", "Ви дуже схожі", – відреагували в мережі.

Кілька місяців тому Яма згадував про свою бабусю в Instagram. Він планував поїхати до неї в гості. "Бабусю, ми знаємо наскільки для тебе важливий цей день, тримайся, ми скоро в гості", – відзначав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно подібна трагедія сталася в родині відомого російського співака Миколи Баскова.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!