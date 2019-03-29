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У родині Вайкуле трапилася страшна трагедія: подробиці

1.7тЧитати матеріал російською

Латвійська співачка Лайма Вайкуле під час запису шоу "Андрій Малахов. Прямий ефір" розповіла, що втратила матір.

Так, зірка поділилася, що трагедія трапилася напередодні її 65-річного ювілею (Лайма народилася 31 березня 1954 року), який вона планує відсвяткувати концертом в Ризі, повідомляють Fakty.

"Але що робити? Все там будемо", — філософськи зауважила Вайкуле.

У родині Вайкуле трапилася страшна трагедія: подробиці

Лайма Вайкуле

Foto: LETA

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Зазначається, що про батьків артистки відомо небагато. Батько Станіслав Вайкуліс був простим робітником, мати Яніна Вайкуле — спочатку продавчинею, а потім директором магазину. У Лайми є дві старші сестри (одна зведена і одна рідна) і старший зведений брат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Вайкуле розповіла, як в молодості ледь не пристрастилася до наркотиків, а зараз має залежність від сигарет.

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Особа
Лайма Вайкуле
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