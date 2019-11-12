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12 листопада • оновлено в 12:52
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У родині українського музиканта трапилося велике горе: що відомо

1.8т
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У родині українського музиканта Едуарда "Ділі" Приступи, ексучасника гурту ТНМК трапилося велике горе. Пішов з життя його батько.

Про це артист розповів на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши чорно-біле фото близької людини. За словами Приступи, напередодні вони з татом спілкувалися, а наступного ранку його не стало.

"Прощай, мій улюблений джазмен, гуру, критик, шахіст, математик, люблячий тато, чудовий футболіст, неймовірно прекрасний музикант і викладач! Ти дуже любив Україну, українську мову, хвилювався за наше майбутнє... Написав для тебе музику, але ти її почуєш вже на небесах. Вчора ми ще спілкувалися і ти передавав привіт дівчаткам... Люблю тебе. Спочивай з миром. Царство небесне", — написав Едуард.

Едуард Приступа

Едуард Приступа

Фото: instagram/dilya_public

Помер батько Едуарда Приступи

Помер батько Едуарда Приступи

Фото: instagram/dilya_public

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Зазначимо, що шанувальники висловили співчуття музиканту і його сім'ї.

У родині українського музиканта трапилося велике горе: що відомо
У родині українського музиканта трапилося велике горе: що відомо
У родині українського музиканта трапилося велике горе: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Едуард Приступа потрапив у серйозну аварію в Бучі (Київська область). Автомобіль музиканта вдарили ззаду, внаслідок чого він також в’їхав у маршрутку попереду.

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Особи
Едуард Приступа Танок на майдані Конго
Місце
Україна
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