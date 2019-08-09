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У родині Тимошенко – поповнення: що відомо про малюка

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Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко стала бабусею вдруге – у її дочки Євгенії народився син.

Про це розповіла депутат Київради Тетяна Меліхова на своїй сторінці в Facebook, передавши вітання родині з радісною подією.

"Щиро вітаю з народженням сина Євгенію та Артура! А також Юлію Володимирівну з чоловіком, які вдруге стали бабусею та дідусем. Бажаю всій родині міцного здоров‘я, добробуту та родинного затишку", – написала вона.

Тимошенко з чоловіком, зятем та онукою

Тимошенко з чоловіком, зятем та онукою

instagram / yulia_tymoshenko

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Подробиці про те, яким народився малюк, яка у нього вага та ім'я, поки не розкриваються. Євгенія Тимошенко є єдиною дочкою лідера партії "Батьківщина".

Вона є підприємцем і громадським діячем, була нагороджена медаллю форуму Crans Montana, "за внесок у захист демократії та прав людини". Брала участь у Революції Гідності від імені матері.

Вона вийшла заміж за українського бізнесмена Артура Чечоткіна у 2014 році. 27 червня 2016 року в них народилася дочка, яку назвали Євою.

У родині Тимошенко – поповнення: що відомо про малюка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці 2018 року у народного депутата України від фракції "Опозиційний блок" Нестора Шуфрича народилася п'ята дитина.

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Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Теги
діти новонароджений
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А перед тем как выйти за чечеткина ее таскал нищий байкер из Англии))))))
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