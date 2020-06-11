У родичів покійного соліста "Иванушек" Яковлєва відсудили квартиру

Банк відсудив квартиру покійного соліста "Иванушек" Олега Яковлєва у його родичів.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, співак купляв житло в іпотеку й поступово її погашав. Однак після смерті Яковлєва у 2017 році виплати припинилися.

Олег Яковлєв kp.ru

"Далі ніхто нічого платити не став, набігли відсотки. А тим часом банк хотів свої 5 мільйонів. Спадкоємців квартири було кілька: племінниця, друг та цивільна дружина. Пішли дружно в суд, і всі програли", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепер апартаменти Яковлєва виставлять на торги.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жінка, яка оголосила себе мамою покійного Яковлєва, намагається відсудити у його сім'ї 200 млн.