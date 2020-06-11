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11 червня • оновлено в 17:29
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У родичів покійного соліста "Иванушек" Яковлєва відсудили квартиру

3.1т
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Банк відсудив квартиру покійного соліста "Иванушек" Олега Яковлєва у його родичів.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, співак купляв житло в іпотеку й поступово її погашав. Однак після смерті Яковлєва у 2017 році виплати припинилися.

Олег Яковлєв

Олег Яковлєв

kp.ru

"Далі ніхто нічого платити не став, набігли відсотки. А тим часом банк хотів свої 5 мільйонів. Спадкоємців квартири було кілька: племінниця, друг та цивільна дружина. Пішли дружно в суд, і всі програли", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепер апартаменти Яковлєва виставлять на торги.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жінка, яка оголосила себе мамою покійного Яковлєва, намагається відсудити у його сім'ї 200 млн.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Олег Яковлєв
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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