У різдвяному ролику Єлизавета II показала тільки фото принца Філіпа без онуків і дітей

Королева Великої Британії Єлизавета II записала відеозвернення і привітала всіх британців з Різдвом.

Як зазначає видання The Mirror зазвичай на столі у Єлизавети II завжди стояли фотографії всієї королівської сім'ї в рамках. Однак цього року, її величність вирішила показати тільки фото свого чоловіка, принца Філіпа. Знімки її батьків, дітей і онуків в кадрі були відсутні.

Єлизавета II: відеопривітання з Різдвом. скріншот з відео

На такий вчинок королева Великої Британії пішла через власних міркувань. Як повідомляє закордонне видання, оскільки Єлизавета II та її чоловік були разом дуже часто через самоізоляцію під час пандемії коронавірусу, принц дав королеві "друге дихання". Як виявилося, королівська сім'я була в захваті від того, що вони можуть тепер багато проводити часу разом, чого раніше їм не вдавалося через складний робочий графік.

"Кожен, хто бачив її нещодавно, говорить, що королева, здається, отримала нове дихання, тому що їй подобалася можливість проводити час знову з Філіпом. Очевидно, що вона сильно переживала за націю під час пандемії, але оточуючі побачили, наскільки дивно їм бути разом " – повідомило джерело для видання The Sun.

Єлизавета II: архівне відеопривітання з Різдвом. скріншот з відео

Варто зазначити, що щорічно, під час відеозвернення і привітанні з Різдвом у королеви Великої Британії Єлизавети II завжди на столі стояло кілька фотографій: з її батьком, королем Георгом VI, принцом Філіпом, принцом Чарльзом і Каміллою, а також принцом Вільямом з Кейт Міддлтон і їх дітьми. Однак минулого року на столі у неї були відсутні знімки принца Гаррі і Меган Маркл, оскільки в той час подружжя вже повідомили, що відречуться від обов'язків королівської сім'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше в мережі опублікували різдвяну листівку з 3-річною принцесою Єлизаветою ІІ.