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У Римі екстрено госпіталізували творця еротичних фільмів

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Італійський режисер Тінто Брасс був екстрено госпіталізований в середу, 10 липня, в Римі.

Як повідомляє газета Corriere della Sera, його доставили у відділення реанімації лікарні Сант-Андреа. За словами дружини Брасса Катерини Варці, у нього почалася лихоманка, тому дружина викликала медиків. Подробиці стану режисера поки не відомі.

У Римі екстрено госпіталізували творця еротичних фільмів

Тінто Брасс

Фото: italy4.me

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Зазначимо, що 86-річний Тінто Брасс — один з найбільш відомих режисерів в жанрі еротичного кіно. Він зняв такі фільми, як "Калігула", "Порушуючи заборони", "Салон Кітті", "Ключ", "Міранда", "Той, що підглядає", "О, жінки!", "Паприка" та "Пошта Тінто Брасса".

У Римі екстрено госпіталізували творця еротичних фільмів

Кадр з фільму "Пошта Тінто Брасса"

Фото: keeno.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний радянський режисер Марлен Хуцієв в суботу, 16 березня, потрапив в реанімацію. За словами інсайдерів, у 93-річного артиста виявили внутрішню кровотечу.

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